Sequência de “John Wick” mostra o assassino ainda mais violento: são 141 mortes em duas horas

Por: NOVA YORK, EUA Agência O Globo

Em 20 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

A conta quem fez foi o produtor Basil Iwanyk: se no “John Wick” original 84 pessoas foram assassinadas, na sequência, em cartaz nos cinemas, o número vai a 141. Três anos depois de o filme de ação de Keanu Reeves se tornar uma surpresa cult, a ordem em “John Wick - um novo dia para matar” foi a de incrementar o que já era explosivo sem sacrificar a estética apelidada nos EUA de “lado B dos filmes de super-heróis”. É que enquanto estes são produções milionárias repletas de efeitos especiais, os dois longas de Chad Stahelski têm orçamento mais modesto; são centrados nas cenas de lutas e na capacidade de o personagem-título, um assassino profissional sem talento para se aposentar, encontrar maneiras cada vez mais criativas de encerrar a vida de seus inimigos.

“Alguma coisa acontece comigo quando eu coloco o terno do John e leio as falas curtas do roteiro”, diz o ator de 52 anos no principal set do filme, localizado em um enorme galpão no subúrbio de Nova York.

