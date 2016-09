Húngara faturou cinco medalhas em etapa de Moscou

Menos de um mês depois de brilharem nas águas do Estádio Aquático do Rio de Janeiro, vários atletas medalhistas olímpicos caíram na piscina de Moscou para a terceira etapa do Mundial de piscina curta. E uma das destaques do primeiro dia de competições na capital russa foi a húngara Katinka Hosszú. A nadadora de 27 anos conquistou o ouro nos 200m livre e nos 200m medley, mantendo os seus títulos conquistados nas etapas de Paris e Berlim. Ela ainda faturou o ouro nos 800m livre (8m26s24), a prata nos 50m costa (26s51), prova em que o ouro foi para a ucraniana Daryna Zevina (26s25), e outra prata nos 100m borboleta (57s08). Nesta prova, o ouro ficou com a dinamarquesa Jeanette Ottesen (55s80).

No Rio, Katinka foi campeã dos 200m e 400m medley e dos 100m costas, além de ter sido prata nos 200m costa. Foram as primeiras medalhas olímpicas da húngara, que vinha de fracassos em edições dos Jogos Olímpicos.

Outra medalhista do Rio de Janeiro que brilhou em Moscou foi a russa Yulia Efimova. A nadadora venceu os 100m peito com o tempo de 1m02s91. A prata ficou com a americana Katie Meili (1m03s36) e o bronze com a japonesa Rie Kaneto (1m05s47). Na prova dos 200m medley em que Katinka foi ouro, Efimova ficou com o bronze (2m06s79). A prata foi para a húngara Zsuzsanna Jakabos (2m06s69).

Efimova ainda ajudou a Rússia a conquistar o ouro no revezamento 4x50 misto medley.

No Rio, Efimova, que chegou a ser muito vaiada pelo público por causa do seu histórico de doping, foi prata nos 100m e nos 200m peito. Já Katie Meili foi bronze nos 100m peito e ouro no revezamento 4x100m medley nos Jogos.

BRASILEIRO FICA COM A PRATA

Nos 50m peito masculino, o brasileiro Felipe Lima ficou com a prata com o tempo de 26s24. O ouro foi para o sul-africano Cameron van der Burgh (25s88).

Nos 100m livre, o russo Vladimir Morozov manteve a hegemonia da prova ao faturar o ouro com o tempo de 46s36. A prata foi para o britânico Adam Barrett (46s99) e o bronze para o japonês Shinri Shioura (47s). O russo ainda faturou a prova dos 100m medley (51s03) e ajudou a Rússia a conquistar o ouro no revezamento 4x50m misto medley.

Já nos 50m borboleta, o sul-africano Chad Le Clos ficou com o ouro com 22s06. Ele também venceu a prova dos 200m borboleta (1m49s10)