Fidelidade à Dilma pode fazer senadora, representante de proprietários rurais, ser despejada do PMDB

Por: O Globo

Em 18 de setembro, 2016 - 13h16 - Política

“A situação está assim porque vocês são agnósticos, não são tementes a Deus. Eu estou com os joelhos em carne viva de tanto rezar”. Entre a provocação e a repreensão, a senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) circulava entre os ex-colegas de ministério do governo Dilma Rousseff, dias antes do julgamento da petista no Senado, tentando elevar o moral da tropa.

Católica, de direita, representante dos grandes proprietários rurais, ela se tornara uma das principais defensoras do governo esquerdista. No dia do veredicto dos senadores, no plenário, interpelou cada um dos pares para pedir que votassem contra a cassação dos direitos políticos da ex-presidente. Vinha gestando o plano do fatiamento havia pelo menos um mês e, semanas antes da sessão final, conquistara o apoio do presidente do Senado, Renan Calheiros, para a ideia.

Sem a colaboração de Kátia, a equipe de defesa de Dilma admite que a tese teria poucas chances de prosperar. Usando como argumento um livro escrito pelo então jurista Michel Temer, ela foi fundamental para produzir o resultado em que Dilma perdeu a cadeira, mas não a possibilidade de se candidatar outra vez. E, contra si, consolidou a má vontade do agora presidente e de seus aliados, que tentam expulsá-la do partido.

— Para gente que é petista, defender a Dilma ainda era mais fácil, o óbvio. E teve gente que não fez muito. Imagine o que é isso para ela, com a bagagem dela, o eleitorado dela. A Kátia entrou em uma disputa política em que só tinha a perder, e ela sabia disso — diz a ex-ministra do Desenvolvimento Social Tereza Campello.

Em meio a maior polarização política desde a redemocratização do país, a pecuarista ousou cruzar a linha entre direita e esquerda e vive agora uma situação política delicada. Despertou a ira de petistas quando foi indicada ao Ministério da Agricultura, em 2014. “Ousada” foi o adjetivo mais leve usado pelos correligionários para classificar a escolha da presidente. Kátia tinha feito sua carreira política apoiando candidatos tucanos, atacando o ex-presidente Lula na tribuna do Senado, contrariando as agendas dos movimentos sociais que apoiavam o PT. Em 2010, os petistas comemoraram quando ela foi acusada de crime eleitoral por arrecadação irregular de recursos. No ministério, atribui-se a ela não só a conquista de mercados externos para os produtos agrícolas brasileiros como a taxa zero de reforma agrária da gestão Dilma, que enfureceu o MST.

O jogo virou quando, diante da debilidade política da presidente Dilma, os ruralistas decidiram pedir o impeachment da mandatária. Tanto a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), da qual Kátia é presidente afastada, quanto a Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), para a qual ela era uma grande líder, embarcaram na tese do afastamento na primeira hora. E exigiram que Kátia deixasse o cargo.

— Não dava. Quer dizer que quando servia aos interesses deles, era bom eu ser ministra. Quando mudaram de lado, eu tinha que abandonar a presidente? Popularidade vai e volta, mas dignidade não se recupera — defende-se a senadora, que passou a ser tachada pela CNA como inimiga do setor.

Com uma ponta de ressentimento, ela afirma que a confederação chegou a presenteá-la com uma caneta Mont Blanc quando assumiu o ministério. Procurado pela reportagem, o presidente interino da CNA, João Martins, recusou-se a comentar o assunto. Em maio, Martins assinou uma circular enviada aos fazendeiros associados em que descartava a possibilidade de retorno de Kátia ao órgão. Martins tentava desmontar um boicote armado pelos ruralistas, que pretendiam dar calote na contribuição sindical que sustenta a instituição caso a presidência fosse reassumida pela senadora.

‘NÃO DÁ PARA NÃO PENSAR EM MACHISMO’

Qualificada pelo ex-ministro da Casa Civil Jaques Wagner como “a direitinha mais querida da esquerda”, Kátia está às vésperas de um despejo político. Será julgada pela Comissão de Ética do PMDB e pode perder a filiação.

— Que ética tem esse partido para julgar a minha? — dispara a senadora, que afirma que não fará “nenhuma força nem para ficar, nem para sair”.

A punição máxima à senadora conta com o apoio de figuras de proa do partido. Boa parte do ministério de Temer é favorável à ela, incluindo o ex-governador do Rio Moreira Franco.

— Minha motivação (em fazer o pedido de expulsão) é que ela não tem compromisso com o partido e a posição dela em defesa da Dilma só solidificou essa percepção — afirmou o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, autor da ação contra a senadora.

Geddel já disse que as ações de Kátia se justificam porque ela é “amiguinha” de Dilma, mas ao GLOBO evitou repetir a expressão para “não fazer intrigas”.

Kátia rebate os argumentos de Geddel dizendo que ele, o senador Romero Jucá e o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, homens fortes de Temer hoje, não sofreram punição quando apoiaram o presidenciável Aécio Neves em detrimento da chapa Dilma-Temer.

— Não dá para não pensar em machismo em relação a mim. Na política ainda existem muitos coronéis que adoram mandar em mulher — afirma Kátia, que já foi festejada pelas feministas por ter jogado uma taça de vinho no atual chanceler José Serra (PSDB-SP) em uma festa, depois que ele a chamou de “namoradeira”. — Serra acha que pode tudo, que é um ser especial, que merece aplausos.

Bem-humorada e despachada, a ministra mantém em seu gabinete no Senado um Sansão, coelhinho de pelúcia usado pela personagem dos quadrinhos Mônica para bater nos inimigos. E fez questão de não tirar da parede o retrato da ex-presidente Dilma com a faixa presidencial. Retira a dramaticidade de suas circunstâncias, rechaçando que tenha cometido suicídio político. Nem de longe ela considera que vive o pior momento de sua vida.

Goiana, Kátia nasceu em uma família de classe média baixa. Aos 20 anos já estava casada com um rapaz de origem humilde que, por meio de empréstimos bancários, comprou uma fazenda em um local que mais tarde comporia o estado do Tocantins. O marido comprava as primeiras cabeças de gado quando morreu em um acidente de avião. Deixou a viúva Kátia aos 25 anos, grávida de dois meses do terceiro filho do casal.

— Eu era dona de casa, fazia sabão de banha, enchia linguiça, mas não sabia a diferença entre um boi e uma vaca. Todo mundo me recomendou vender a fazenda e abrir um “negócio de mulher”. Neguei, mudei com as crianças para a fazenda e fui aprender o trabalho com os peões. E me recusei a contratar um gerente. Se eu contratasse alguém, ele ia acabar mandando em mim — conta a senadora, que só voltou a se casar há um ano e meio, depois que seus filhos, todos batizados com nomes tupi-guarani, já eram adultos.

— Filho dos outros não é todo mundo que aguenta — justifica-se.

Como forma de tentar atenuar seu desgaste político, Kátia mergulhou na campanha eleitoral municipal em Tocantins. Na última semana, percorreu 20 cidades em quatro dias. Nega que tenha sido hostilizada em algum desses eventos, apesar do ambiente pouco simpático a ela. O estado é marcadamente ruralista e muito pouco simpático ao PT.

— O reduto político dela é do agronegócio, a insatisfação é enorme. Por dedução matemática e política, se a eleição fosse hoje, ela não se reelegeria. Mas o tempo passa — afirma o deputado federal Marcos Montes (PSD-MG), presidente da Frente Parlamentar da Agricultura.

RECONSTRUÇÃO DA BASE ELEITORAL

Kátia tem mandato até 2023. Até lá, terá um certo tempo para reconstruir sua base eleitoral e para encontrar uma nova legenda que a abrigue, caso a expulsão do PMDB se confirme. Lideranças do PT reconhecem reservadamente que seria constrangedor filiá-la. Tampouco o PSDB se mostrou simpático à ideia. Mais provável é que Kátia migre para o PR ou o PSD. Ela, no entanto, nega sentir aflição sobre o futuro. Quem a conhece garante que a tranquilidade é genuína. A ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira, com quem a senadora criou relação de confiança a ponto de fazê-la posar para foto ao lado de uma vaca em feira agropecuária, resume:

— Kátia Abreu não tem medo de ser Kátia Abreu. Sacode a poeira e dá a volta por cima.