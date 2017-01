Excelente proposta do futebol da Líbia fez com que o meio-campista, ex-Paysandu, pedisse para sair do Galo Elétrico

Em 09 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

Kariri, meio-campista, ex-Paysandu, irá vestir a camisa do Al Ahly Tripoli, onde disputará a Copa dos Campeões da África. O Galo Elétrico agora quer dois jogadores para o setor. A pré-temporada mal começou para o Independente de Tucuruí, mas o meio-campista Kariri já está de saída do clube. O jogador de 28 anos recebeu uma proposta do futebol da Líbia e pediu para ser desligado do elenco do Galo Elétrico. A rescisão foi amigável e ele inclusive já deixou o Pará e está em sua cidade natal, Araguaína, no Tocantins, com sua família.

A viagem para a Líbia, que fica no Norte da África, deverá acontecer amanhã. Na Líbia, Kariri vestirá a camisa do Al Ahly Tripoli, uma das equipes mais vitoriosas desse país e a de maior torcida. Kariri disputará a liga dos Campeões da África e sua estreia deve ocorrer no dia 10 de fevereiro, conta o All Stars, de Gana.