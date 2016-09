Socialite exibiu suas curvas generosas enquanto curtia dia de sol com os filhos na piscina de um hotel em Miami, nos Estados Unidos

Por: EGO

Em 21 de setembro, 2016 - 17h11 - Celebridades

Kim Kardashian usou um biquíni fio-dental para curtir dia de sol e seu bumbum chamou a atenção. A socialite - que é casada com o rapper Kanye West - exibiu suas curvas generosas enquanto se divertia com os filhos, North West e Saint West, na piscina de um hotel em Miami, nos Estados Unidos. Kim ainda acabou se descuidando e deixando parte do seio à mostra em cliques feitos na última segunda-feira, 19.

Kim Kardashian usou um look ousado e de gosto duvidoso para ir a show do marido, o rapper Kanye West, na noite do último dia 16, também em Miami. Com aplique nos cabelos, a socialite investiu em um vestido decotado prateado para curtir a apresentação.

Já na noite da última quinta-feira, 15, Kim fez questão de mostrar que realmente está podendo. Em sua conta no Snapchat, a mulher do rapper Kanye West compartilhou com seus fãs fotos e vídeo em que aparece nua mostrando suas curvas. Os registros foram feitos no quarto do hotel onde Kim está hospedada em Miami.