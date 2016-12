Apenas a filha dela, Bárbara, de 15 anos, participou da cerimônia, na Praia do Santinho

Por: Patrícia Kogut

Em 22 de dezembro, 2016 - 09h24 - Celebridades

Kadu Moliterno curte o primeiro mês de casado com a fisiculturista Cristianne Rodriguez. Os dois oficializaram a união em Florianópolis (SC), no último dia 11. Apenas a filha dela, Bárbara, de 15 anos, participou da cerimônia, na Praia do Santinho.

- Nossa intenção era mesmo fazer algo íntimo. Minha mãe é de São Paulo e meus filhos moram nos Estados Unidos. Não daria para todo mundo vir - explica.

O ator, de 64 anos, não descarta ser pai novamente. Ele e Cristianne, de 39, estão juntos há dois anos.

- Ela já tem uma filha e eu, três (Kenui, de 19; Lanai, de 23; e Kauai, de 24, do casamento com Ingrid Saldanha). Queremos curtir um pouco a vida, mas Deus é que sabe. Família é uma dádiva, ainda mais quando formada com quem amamos. Não descarto a possibilidade.

Kadu, que costuma postar fotos ao lado da mulher nas redes sociais, conta que não se incomoda com os comentários:

- Quando vejo elogios no Instagram da minha filha, dá vontade de responder. É um ciúme de pai. Da minha esposa, também tenho, mas relevo o que falam. Não me deixo abalar por isso. Cada um pode escrever e ler o que quiser, na hora que quiser. Se for ficar ligar para tudo, não faço outra coisa da vida.

No ar em "A Terra Prometida", da Record, Kadu começará a gravar já no início do ano que vem outra novela da emissora. Em "Belaventura", de Gustavo Reiz, ele viverá o Rei Otoniel.