Por: Extra

Em 19 de setembro, 2016 - 08h49 - Futebol

O Juventus está perto de anunciar a contratação do meia Rodrigo Bentancur, considerado uma das principais promessas da base do Boca Juniors. O clube vai exercer a prioridade que ganhou com a transferência do atacante Tévez para a equipe argentina, no ano passado. O acordo deve gerar em torno dos R$ 34 milhões (9,4 milhões de euros).

"Estamos sempre de olho em jovens talentos, como Bentancur", disse Marotta.

— Nós temos uma opção sobre ele a partir do acordo de Tévez com o Boca Juniors, uma opção que exerceremos na próxima temporada — disse o CEO do Juventus, Giuseppe Marotta, ao site "Goal.com": — Estamos sempre de olho em jovens talentos, como Bentancur.

Por causa das suas atuações com a camisa do Boca, o meia uruguaio recebeu o apelido de "novo Pirlo'" da imprensa argentina. O sucesso também atraiu a atenção de clubes como Real Madrid, Milan e Inter de Milão.