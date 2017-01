Velha Senhora pagará R$ 27 milhões ao Genoa para ter o jogador em definitivo

Por: Globoesporte.com

Em 03 de janeiro, 2017 - 09h18 - Esporte

O Juventus anunciou nesta terça-feira a contratação do meia Tomás Rincón de 28 anos, que atuava pelo Genoa. Em comunicado divulgado em seu site oficial, o clube italiano o acordo pelo jogador até junho de 2020 com o valor de € 8 milhões (R$ 27 milhões), que serão pagos em três anos. Além disso, de acordo com o contrato assinado entre as partes, o Genoa pode receber mais € 1 milhão (R$ 3,4 milhões) por conta de metas do atleta.

A Velha Senhora lembrou em seu site oficial a passagem de Rincón pelo Genoa, clube que defendeu desde 2014, considerando que ele tem números muito relevantes por seu antigo time. Revelado pelo Zamora, ele passou também por Deportivo Táchira e Hamburgo.

Além de Tomás Rincón, o Juventus deve seguir investindo no mercado de inverno da Europa. Nesta terça-feira, o diário "Corriere dello Sport" publicou que o atacante Morata, que hoje defende o Real Madrid, manifestou o seu desejo de voltar para a Velha Senhora. Ele estaria insatisfeito com sua situação no clube espanhol, no qual é reserva do francês Benzema.