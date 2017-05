Velha Senhora bate o Monaco por 2 a 0 e fica em vanta

Por: São Paulo Gazetapress

Em 04 de maio, 2017 - 06h00 - Esporte

A Juventus deu um passo importante rumo à final da Liga dos Campeões da Europa. Ontem, a Velha Senhora venceu o Monaco por 2 a 0, no Estádio Louis II, casa do adversário e abriu vantagem no confronto de semifinal. O destaque da partida foi o atacante argentino Gonzalo Higuaín, que marcou os dois gols. O lateral brasileiro Daniel Alves também teve participação importante, dando as duas assistências.

O duelo entre Monaco e Juventus teve dois momentos distintos, marcados pelo intervalo. Os italianos estiveram melhores no jogo durante o primeiro tempo, propondo as ações e buscando mais o ataque.

