Em 06 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

O especial de séries israelenses do Mais Globosat traz uma estreia repleta de adrenalina. “Justiça sem lei” retrata o limite tênue entre legalidade e justiça, com cenas de ação, explosões, perseguições policiais, tiroteios e romances arriscados. Considerado o melhor drama policial da TV de Israel, a atração começou ontem, às 23h30. Serão exibidas as três temporadas em sequência, de segunda a sexta-feira.

