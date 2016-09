Segundo longa de Kleber Mendonça Filho e fime de Pedro Almodóvar em sessões regulares

Por: Redação ORM News com informações de Cine Líbero Luxardo

Em 10 de setembro, 2016 - 15h18 - Entretenimento

Admiradores do circuito alternativo de cinema, têm duas boas opções em Belém esses dias. Continua em cartaz 'Julieta', de Pedro Almodóvar e, durante a semana entra em neste circuito 'Aquarius', de Kleber Mendonça Filho. Ambos nas sessões regulares do Cine Líbero Luxardo.

'Julieta', de Almodóvar, segue em cartaz, neste sábado (10) e domingo (11), com sessões às 20h. Segundo longa de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Sonia Braga, é aguardado pelos cinéfilos paraense com estreia no circuito alternativo (já em cartaz no circuito comercial) na quarta-feira (14), seguindo até o domingo (18), com sessões às 20h. No dia da estreia haverá entrada franca para estudantes, através do projeto Plateia.



Veja as sinopses e trailers dos filmes dos filmes:

Julieta- Julieta (Emma Suárez/Adriana Ugarte) é uma mulher de meia idade que está prestes a se mudar de Madri para Portugal, para acompanhar seu namorado Lorenzo (Dario Grandinetti). Entretanto, um encontro fortuito na rua com Beatriz (Michelle Jenner), uma antiga amiga de sua filha Antía (Blanca Parés), faz com que Julieta repentinamente desista da mudança. Ela resolve se mudar para o antigo prédio em que vivia, também em Madri, e lá começa a escrever uma carta para a filha relembrando o passado entre as duas.

Aquarius- Clara (Sonia Braga) vive sozinha num apartamento à beira-mar do prédio Aquarius. Ela já tem uma vida estabilizada como crítica de música e como mãe de três filhos. Clara se recuperou de um câncer e o que ninguém sabe é que ela tem o poder de viajar no tempo.

Serviço-'Julieta', de Pedro Almodóvar, às 20h, neste sábado (10) e domingo (11). 'Aquarius' em cartaz de 14 a 18 de setembro, às 20h. No mesmo período, 'Julieta', volta em sessões às 18h. 'Aquarius' também retorna à telona de 21 a 25 de setembro, mas às 18h. Ingressos: Inteira: R$ 10,00/ Meia: R$ 5,00. Local: Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, 650, Nazaré). Informações: (91) 3202-4321 ou cinelibero@gmail.com