Filme fica de quarta a domingo. Veja horários!

Por: Redação ORM News com informações do Guiart

Em 06 de setembro, 2016 - 20h41 - Entretenimento

Os fãs de Pedro Almodóvar, um dos maiores cineastas dos tempos atuais, vão poder conferir no Líbero a obra mais recente do artista, o filme “Julieta”. Lançado em julho deste ano, o longa é o 19ª na carreira do diretor, que retorna para sua estética de “cinema de mulheres”.

No enredo, Julieta é uma mulher de meia idade que está prestes a se mudar de Madri para Portugal, para acompanhar seu namorado Lorenzo. Entretanto, um encontro fortuito na rua com Beatriz, uma antiga amiga de sua filha Antía, faz com que Julieta repentinamente desista da mudança. Ela resolve se mudar para o antigo prédio em que vivia, também em Madri, e lá começa a escrever uma carta para a filha relembrando o passado entre as duas.

Almodóvar é um cineasta espanhol que venceu dois Oscar, dois Globo de Ouro, quatro BAFTA, quatro prêmios do Festival de Cannes e seis prêmios Goya, a honraria máxima do cinema espanhol.

O filme “Julieta” tem sessões no Cine Líbero Luxardo, de 07 a 11 de setembro, às 20h; e no período de 14 a 18, às 18h. A entrada custa R$ 10 e têm meia-entrada. No dia 07/11, como parte do Projeto Plateia, a entrada para estudantes é franca.

