A professora de balé manda o namorado esquecê-la

Por: GShow

Em 20 de fevereiro, 2017 - 17h49 - Novelas

Após ter uma briga com Gui (Vladimir Brichta), Júlia (Nathalia Dill) foi até a casa do roqueiro para se desculpar, mas teve uma surpresa ao chegar: deu de cara com Diana (Alinne Moraes). Ao ver a ex do namorado só de camiseta, a professora de balé ficou furiosa e deu um tapa na cara de Gui.

Diante da situação, o roqueiro tenta se explicar, mas Júlia não quer nem seus argumentos e eles engatam uma discussão. Quando a professora de balé está prestes a sair, Chiara (Lara Cariello) chega, fica toda feliz ao ver os pais juntos e nem percebe a presença dela.

A cena deixa Júlia ainda mais nervosa e Gui tenta a impedir de sair, mas ela é categórica: “Fica com a sua família e me esquece”.

Qual será a reação de Gui? Acompanhe em Rock Story nesta segunda-feira (20)!