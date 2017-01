Roqueiro fica confuso com atitude da namorada para estragar seu plano

Por: GShow

Em 16 de janeiro, 2017 - 08h02 - Novelas

Gui Santiago (Vladimir Brichta) vai ficar chocado com o que Júlia (Nathalia Dill) vai fazer no capítulo de Rock Story desta segunda-feira, 16/1. Para dar um susto em Alex (Caio Paduan), o roqueiro pediu para a namorada marcar um encontro com o bandido em um sobrado abandonado e foi para o local esperar por ele.

Quando está prestes a cumprir o plano, no entanto, é surpreendido pela bailarina. Júlia chega ao local de repente e avisa o bandido que ele está em uma emboscada: “Foge, Alex! O Gui tá atrás de você! Foge!”, grita ela.

Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não perca o capítulo desta segunda-feira (16) e descubra o motivo.