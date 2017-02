Professora de balé deixa o roqueiro sozinho e ele fica arrasado

Por: Gshow

Em 20 de fevereiro, 2017 - 09h15 - Novelas

A situação não está muito boa para o casal Guilia. Júlia (Nathalia Dill) ficou irritadíssima quando flagrou Diana (Alinne Moraes) na casa de Gui (Vladimir Brichta). Para tentar se explicar, o roqueiro vai até a casa de Nelson (Thelmo Fernandes) e fica sentado na porta até a amada chegar.

Júlia não faz uma cara muito boa quando vê Gui e tenta passar por ele para entrar em casa, mas o roqueiro é categórico e garante que não vai sair sem antes falar com ela. “Eu sei o que aconteceu! O que eu vi na sua casa tá mais do que claro pra mim, não precisa perder tempo me contando nada. Me deixa em paz, Gui!”, diz ela, sem querer ouvir as explicações do namorado. Ela sai segurando o choro e o deixa arrasado.

Coitado! Não perca a cena vai ao ar em Rock Story nesta segunda-feira, 20/2.