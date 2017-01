Professora de balé vê o malandro cercando a casa de Nelson e fica cada vez mais tensa com a situação

Por: GShow

Em 17 de janeiro, 2017 - 12h49 - Novelas

Júlia (Nathalia Dill) está cada vez mais tensa com as ameaças de Alex (Caio Paduan). Agora, a professora de balé flagra o malandro vigiando a casa de Nelson (Thelmo Fernandes) e puxando papo com Tom (João Vitor Silva). Sentindo o cerco apertar, ela corre para conversar com Gui (Vladimir Brichta), descontrolada.

"Ele não vai me deixar em paz, você tá entendendo agora? Ele não ficou com medo de você! Nenhum medo!", comenta Júlia, temerosa. Gui compreende a reação da namorada, a abraça e lhe dá apoio. "Olha, eu ainda odeio a ideia de te expor a qualquer perigo... Mas você tem razão. O único jeito vai ser seguir aquele teu plano maluco", diz ele, dando o braço a torcer. "O Alex tem que ir preso, Gui, ou isso não vai acabar nunca. Eu quero a minha vida de volta", completa Júlia, desesperada.

Será que esse plano de Júlia se fingir de aliada de Alex para assaltar a casa de Gui vai mesmo dar certo? Confira tudo na cena de Rock Story que vai ao ar nesta terça-feira, 17/1!