Professora de balé vai atrás do amado e tem surpresa.

Por: GShow

Em 18 de fevereiro, 2017 - 14h40 - Novelas

Gui (Vladimir Brichta) e Júlia(Nathalia Dill) brigaram feio porque ela tem a certeza de que Alex(Caio Paduan) está vivo e o roqueiro acha que a amada deve esquecer essa história. Chateada pelo fato de o namorado não acreditar nela, a professora de balé vai embora muito nervosa.

Após passar um dia inteiro longe de Gui, no entanto, Júlia resolve ir até a casa do amado tentar uma reconciliação. Ela já chega se explicando e pedindo desculpas, mas tem uma surpresa. Aflito com a presença de Diana (Alinne Moraes) em sua casa, ele tenta sair para conversar com Júlia. Mas, neste instante, a diretora da Som Discos aparece, vestindo apenas uma camiseta do roqueiro.

Incrédula com o que vê, Júlia dá um tapa na cara dele e dispara: "Você é um canalha".

Parece que as coisas começaram a desandar para o casal Guilia... Será o fim deste romance? Não perca, a cena vai ao ar em Rock Story neste sábado, 18/2.