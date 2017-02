Professora de balé ouve conversa de Gui e Daniel e fica incrédula

Por: Gshow

Em 09 de fevereiro, 2017 - 09h06 - Novelas

Marisa (Júlia Rabello) está mesmo vivendo luto por causa da falsa morte de Alex (Caio Paduan). Após reconhecer o falso corpo do irmão, a loira chega à churrascaria muito abalada, conta tudo a Luizão (Thiago Justino) e ainda pede uns dias de folga. Gui (Vladimir Brichta) chega neste momento, escuta tudo e fica alarmado.

O roqueiro procura Daniel (Rocco Pitanga) para saber como fica a situação de Júlia (Nathalia Dill) com a morte do bandido e, ao ouvir as explicações do advogado, nem sabe como dar a notícia à amada. Nesse momento, Júlia chega, escuta tudo e fica em choque: “Como é que é? Quê que você disse, Gui? O Alex... morreu?”, indaga ela.

E agora?! Fique ligado em Rock Story nesta quinta-feira, 9/2, para saber o desenrolar dessa história.