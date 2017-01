A bailarina fica aflita com o resultado do teste e dá a notícia a Gui

Por: GShow

Em 11 de janeiro, 2017 - 19h05 - Novelas

Depois de alguns dias com sensações estranhas, Júlia (Nathalia Dill) resolve acabar com as dúvidas e compra um teste de gravidez. Apreensiva, ela dispensa um ensaio da banda para esclarecer logo a situação, deixando Gui (Vladimir Brichta) preocupado.

"Aconteceu alguma coisa? Você tá com a voz estranha...", pergunta o roqueiro ao telefone. "Só tô cansada, não dormi bem. Amanhã eu prometo que vou e passo um bom tempo com eles", desconversa a bailarina, esperando o resultado do teste que, para seu desespero, dá positivo.

Ao chegar em casa depois do ensaio com a 4.4, Gui encontra Júlia ainda abalada. Ela tenta dar a notícia, mas o roqueiro não dá oportunidade e tenta planejar mais uma emboscada para Alex (Caio Paduan). "De qualquer jeito, eu quero saber onde o sujeito tá se escondendo, ninguém pode sumir assim! A gente chega nele antes que...", diz ele, mas logo é interrompido pela namorada, que toma coragem e revela: "Gui, me ouve! Eu tô grávida".

Eita! Como será que Gui vai reagir?! A cena vai ao ar em Rock Story nesta quinta-feira, 12/1!