Bailarina se vê sem saída após ameaças de Alex

Por: Gshow

Em 14 de janeiro, 2017 - 10h38 - Novelas

Se a vida de Júlia (Nathalia Dill) já estava difícil por ter que se esconder da polícia, desde que Alex (Caio Paduan) começou a chantageá-la virou um inferno! Após o último encontro com o malandro, em que ele ameaçou fazer mal a Chiara (Lara Cariello) caso a ex não lhe desse dinheiro, Júlia se vê sem saída e, aflita, toma uma decisão.

“Eu não tenho alternativa! Essa é a única maneira de acabar com esse pesadelo. O Alex me pediu uma fortuna. Se eu não pagar, ele vai fazer alguma maldade com a Chiara. Acabou, não dá mais pra esperar”, ela diz a Edith (Viviane Araújo).





A amiga tenta fazer Júlia desistir da ideia, alegando que ela está grávida e que ser presa neste momento não vai resolver as coisas. Pouco depois, no entanto, a bailarina recebe uma mensagem do malandro com algumas fotos de Chiara, mostrando que ele e seus capangas seguiram a menina.

“Não posso esperar mais. Vou na delegacia. É a única maneira de parar esse monstro", ela imagina, decidida, saindo desgovernada da casa de Nelson (Thelmo Fernandes).





Que desespero! Será que ela vai mesmo ter coragem de se entregar?! Acompanhe em Rock Story neste sábado, 14/01.