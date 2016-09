Mentir sobre contas no exterior não é a mesma coisa que simplesmente jogar papel na rua

Por: O Liberal

Em 12 de setembro, 2016 - 10h33 - Editorial

Deslizes éticos não podem transformar-se em meras suposições, quando têm consequências legais incontornáveis. Jogar papel na rua pode representar uma transgressão, mas sem consequências legais, se não houver norma impondo alguma sanção para quem transgride.

Mentir num parlamento, e ainda por cima de tudo sobre temas envolvendo a existência de contas ilegais no exterior, não é a mesma coisa que jogar papel na rua. Essa conduta merece reprimenda legal. É nessa condição que se encontra o deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que hoje terá seu destino político definido pelo plenário da Câmara dos Deputados.

Seus erros, durante todo o transcurso da representação no Conselho de Ética, foram evidentes. E tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, afastou-o das funções de presidente da Câmara e suspendeu-o do exercício do mandato.

Não pode Sua Excelência, às vésperas do julgamento, apontar a si mesmo como vítima de perseguições ou de injustiça. Não pode, nem mesmo que queira, alegar que está sendo alvo de exceções legais. Porque não está e nunca esteve.

Por isso é que os aliados mais próximos do parlamentar afastado reconhecem, de forma reservada, que os vários erros cometidos por ele nos últimos meses devem ser decisivos para a perda do seu mandato.

Para esses aliados, o último grande erro de Cunha foi ter insistido em adiar, para setembro, a votação do seu processo de cassação. O deputado calculava que com baixo quórum no período de eleição a sessão seria adiada mais uma vez. Mas o movimento teve um efeito contrário.

E por que isso? Porque, em pleno período eleitoral, ele se transformou em tema de campanha em municípios de todas as regiões do País. Deputados que apoiam candidatos e até mesmo quem está na disputa passou a se posicionar sobre a cassação de Cunha nos palanques eleitorais.

O deputado afastado, conforme reconhecem seus próprios aliados, desprezou a avalanche de denúncias que se formava em torno dele. Aliados defendiam que já no ano passado o parlamentar aceitasse renunciar ao cargo de presidente da Câmara. Se assim o fizesse, poderia tentar articular uma pena mais branda, como a suspensão do mandato. Mas ele só fez isso quando já não havia mais jeito de mudar o destino dele.

Agora, é a hora da verdade para o deputado do PMDB do Rio. Ele ousou praticar todas as artimanhas regimentais para evitar que o plenário sobre a perda de seu mandato. Sabia das consequências. Sabia que, politicamente, isso poderia ser fatal para sua capacidade de convencer os colegas a se convencerem favoravelmente às pretensões dele.

Hoje, tudo isso será julgado. Inevitavelmente.