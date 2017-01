Associação dos Juízes Federais cobrou agilidade na apuração das circunstâncias da queda de avião que vitimou o ministro do STF, Teori Zavascki

Por: Redação ORM News

Em 19 de janeiro, 2017 - 19h29 - Brasil

O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE), Roberto Veloso, lamentou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki e pediu celeridade no trabalho de investigação das circunstâncias do acidente aéreo que tirou a vida do magistrado e de outras três pessoas.

Zavascki era o relator da Operação Lava-Jato no Supremo e havia interrompido as férias nos últimos dias para analisar os acordos de delação premiada dos executivos da Odebrecht. O ministro era o responsável por todos os processos da operação que chegavam ao STF, envolvendo políticos e diretores das empresas investigadas.

“Os juízes federais brasileiros estão consternados com a prematura morte do ministro Teori Zavascki. O Supremo Tribunal Federal e o Brasil perdem um magistrado culto, sério, honesto e cumpridor de seus deveres. Diante das altas responsabilidades a ele atribuídas, em especial a condução dos processos da Lava Jato no STF, é imprescindível a investigação das circunstâncias nas quais ocorreu a queda do avião em que viajava”, afirmou o presidente da AJUFE.

Teori Zavascki, 68 anos, embarcou na aeronave modelo Hawker Beechcraft King Air C90, prefixo PR-SOM, às 13h01, do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, com destino à costa de Paraty (RJ). O avião caiu no litoral fluminense e os bombeiros ainda trabalham para trazer a aeronave à superfície.