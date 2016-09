Atriz está na novela de Glória Perez

Em 05 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Apersonagem de Juliana Paes em “À flor da pele”, novela de Gloria Perez que vai substituir “A lei do amor” (que estreia depois de “Velho Chico”, na Rede Globo/TV Liberal), será inspirada na vida de Bibi Perigosa, conhecida como a ex-Baronesa do Pó. Na sinopse entregue à Globo, a autora diz que Bibi (personagem de Juliana) é “livremente inspirada na biografia de Fabiana Escobar, a verdadeira Bibi Perigosa, de quem a Globo comprou os direitos do livro”.

