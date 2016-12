Casos se concentram na faixa etária que vai dos 20 aos 34 anos com mais de 3 mil ocorrências de 2012 a 2016

Por: Redação ORM News

Em 26 de dezembro, 2016 - 15h29 - Pará

Os jovens são a maioria entre os infectados pelo vírus HIV no Pará. Um boletim divulgado nesta segunda-feira (26) pela coordenação estadual de Doenças Sexualmente Transmissíveis/Aids da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) mostra que a faixa etária entre 20 e 34 anos concentra 3.057 casos com dados somados de 2012 a 2016. Este ano foram descobertos 547 casos.



Somente em 2016, 76 jovens nesta faixa etária descobriram ser portadores do vírus no Estado. Ao todo, o Pará tem 8.642 usuários de medicamentos para tratamento do HIV. Deste total, 8.485 são adultos e 137 são crianças.

O boletim tem ainda 283 casos da doença registrados no Estado de 2012 a 30 de novembro de 2016 estão concentrados na faixa etária entre 15 a 19 anos. Na sequência, figuram as faixas de 35 a 49 anos; 50 a 64 anos; 15 a 19 anos; 65 a 79 anos; 01 a 04 anos; 05 a 09 anos; 10 a 14 anos; mais 80 anos e menos de um ano.

Segundo a Sespa, os serviços para testagem do HIV e tratamento da doença disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estão sendo descentralizados. Na capital Belém são quatro e outros 74 no resto do Estado. Neste site no item Rede de Serviços é possível acessar o endereço dos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e os Serviços de Atendimento Especializado (SAE).