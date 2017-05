CADASTRO: Quinze milhões estão aptos ao benefício, mas só 36 mil se inscreveram

Por: Da Redação

Em 02 de maio, 2017 - 06h00 - Atualidades

Jovens de baixa renda podem viajar gratuitamente ou pela metade do valor de um estado a outro do Brasil, por meio do programa ID Jovem da Secretaria Nacional da Juventude, lançado em dezembro de 2016. Ao todo, 15 milhões de jovens estão aptos ao programa, mas apenas 36 mil estão inscritos.

Em Belém, muitos estudantes ainda desconhecem essa possibilidade de obter passagens gratuitas (ou com descontos) em transporte coletivo interestadual para quem faz parte dos programas sociais do governo federal há pelo menos dois anos e pode comprovar renda familiar de até dois salários mínimos. O benefício não vale para deslocamentos entre cidades de um mesmo estado nem para a mesma cidade.