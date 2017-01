Gloria William, de 51 anos, criou a menina como Alexis Manigo, de 18 anos, desde momentos após o nascimento

Por: Extra

Em 14 de janeiro, 2017 - 18h12 - Mundo

Há 18 anos, uma mulher vestida de enfermeira levou Kamiyah Mobley, então com oito dias de vida, de um hospital na Flórida. Gloria William, de 51 anos, criou a menina como Alexis Manigo, de quem fingiu ser mãe até que a polícia conseguiu resolver o caso e indiciá-la por sequestro.

Nesta sexta, entretanto, um post de Kamiyah no Facebook, surpreendeu muita gente. “Minha mãe me criou com tudo o que eu precisava e principalmente com tudo o que eu queria. Minha mãe não é um criminosa”, escreveu a jovem, mesmo após saber que a mulher que a criou a sequestrara.

William, que pode ser condenada a prisão perpétua, contou à polícia de Jacksonville que sofreu um aborto uma semana antes de viajar da Flórida à Carolina do Sul, onde viviam os pais da menina. A raptora tem dois filhos biológicos.

De acordo com a polícia, a jovem, que foi encontrada após uma investigação que durou mais de dez anos, planeja continuar no estado onde foi criada.

As informações são do site “Metro”.