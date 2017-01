Vítima foi atingida na cabeça depois que bandidos entraram em residência em vila na Brás de Aguiar

Por: Redação ORM News com informações de Dandara de Almeida (O Liberal)

Em 05 de janeiro, 2017 - 13h30 - Polícia

Atualizado às 14h33

O jovem de 29 anos baleado furante uma tentativa de assalto em uma vila na avenida Brás de Aguiar, no bairro de Nazaré, faleceu no Pronto Socorro da 14 de Março no final da manhã desta quinta-feira (5).

Pietro Ricardo Oliveira Vaneta era analista do Ministério Público Federal e filho de um agente aposentado da Polícia Federal. O crime aconteceu por volta das 10h na vola Mac Dowell, entre as travessas Benjamin Constant e Doutor Moraes.

Testemunhas contaram que dois homens armados aproveitaram que o portão da segunda casa da vila estava aberto e entraram no local para assaltar.

Um dos criminosos ficou do lado de fora e o outro entrou no imóvel onde estava a vítima e o pai, Ricardo Vilaça Vaneta, além de uma funcionária da casa.

Ainda não há informações sobre o que ocorreu dentro da casa, mas Pietro reagiu e foi baleado na cabeça. A dupla de assaltantes fugiu em seguida sem levar nada.

Desesperado, o pai da vítima colocou o rapaz em carro e o levou ao hospital. A Polícia Militar foi acionada e homens da Ronda Tática Metropolitana (Rotam) estiveram no local, mas ninguém foi preso.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão de Homicídios. Equipes da delegacia já estão nas ruas colhendo informações que possam identificar os criminosos.