Moradora de Angra dos Reis fez ensaio para registrar seu amor pelo salgado

Por: Extra

Em 27 de dezembro, 2016 - 16h50 - Brasil

Que a coxinha é uma paixão nacional, ninguém duvida. Na internet, o salgado recheado de frango angaria, todos os dias, diversas declarações divertidas de seus fãs. Moradora de Angra dos Reis, na Região dos Lagos, a jovem Ingrid Lucas, de 20 anos, porém, foi além da criação de memes para registrar seu amor. E virou um, ao fazer um ensaio fotográfico bem romântico com a comida frita.

As imagens foram divulgadas no Facebook pela fotógrafa Thaliane Silva, responsável junto com o marido Thiago pelo ensaio e dona da Tatá Book, e já foram compartilhadas mais de três mil vezes. Além disso, já foram criadas espontaneamente versões das fotos, acompanhadas por frases humoradas e inspiradas no clima de romance.

— Tínhamos uma sessão de ensaio feminino com a Ingrid (que, além de cliente, é nossa amiga). Nesse tipo de sessão, damos a liberdade de todos os clientes usarem o acessório que quiser. A Ingrid chegou e logo avisou: "olha, vou fazer umas fotos românticas também, trouxe o meu amor" e mostrou a coxinha. Na hora, eu e meu marido (Tiago Silva, que fotografou parte da sessão) não acreditamos e caímos na gargalhada — conta a fotógrafa, lembrando: — Tentamos criar poses e reações que normalmente faríamos numa sessão comum de casal.

Segundo Ingrid, a coxinha é realmente uma de suas queridinhas na gastronomia, mas a escolha para um acompanhante no ensaio teve concorrência.

— Eu amo comida e todo mundo implica de brincadeira comigo: “como você come, menina”. Então, eu estava lá em casa e pensei em levar algo que representasse isso. Cogitei açaí e brigadeiro também, mas como eu moro longe do local onde seria o ensaio e estava muito calor, derreteriam. Pelo calor, a coxinha venceu — explica Ingrid, rindo e espantada com o sucesso das fotos: — Repercutiu de uma forma que eu nem imaginava. Virou meme, vieram falar comigo no Facebook.