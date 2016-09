Vítima tinha 18 anos. Família diz que ele era usuário de drogas

Em 09 de setembro, 2016 - 18h13 - Polícia

Um rapaz de 18 anos foi assassinado no bairro do Guamá na manhã desta sexta-feira (9). O crime aconteceu na passagem Samarina entre as ruas Liberato de Castro e Ezeriel Mônaco. Lucas Emanuel Barros Castro foi cercado por dois homens em uma motocicleta, o carona efetuou pelo menos quatro disparos contra ele.

A polícia foi chamada para apurar o crime. Familiares relataram que o rapaz havia chegado na quinta-feira (8) do Maranhão, onde passava uma temporada. Lucas era usuário de drogas, mas os parentes informaram que ele não tinha envolvimento com a criminalidade.

Uma moradora da passagem disse que ficou assustada quando soube que o crime tinha sido contra o Lucas, pois ele tinha acabado de chegar de viagem. "Eu ainda falei com ele hoje (ontem) pela manhã e minutos depois já fiquei sabendo da morte dele. É uma situação muito estranha", relatou a moradora, que pediu para não ter o nome identificado.

O caso será apurado pela Seccional do Guamá e caso alguém tenha informações que possam contribuir com as investigações da polícia pode entrar em contato por meio do Disque Denúncia (181).