Vítima tinha passagens pela polícia e era envolvida com tráfico de droga e roubo. Acusado está identificado.

Em 28 de dezembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Foi localizado ontem, no bairro do Paar, em Ananindeua, na Grande Belém, o corpo de um adolescente de 17 anos. O achado se deu nos fundos do quintal de uma casa. A vítima foi baleada há três dias, mas correu e se escondeu em uma área de mata. Os moradores pensaram que ele tinha escapado, até que ontem sentiram o mau cheiro e localizaram o corpo do rapaz.

