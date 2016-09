Rapaz não contava com o fato de seu superior ter visto uma foto dele na balada

Por: Extra

Em 18 de setembro, 2016 - 12h55 - Mundo

Um jovem tentou usar a mais desgastada desculpa para faltar ao trabalho após curtir uma festa na noite anterior, mas passou vergonha frente ao chefe, que descobriu a mentira atavés do Snapchat. Quando mandou uma mensagem dizendo que estava doente, Danny Anderson viu seu superior responder com uma foto que ele havia tirado na noite anterior. As informações são do "Daily Mail".

Na rápida conversa que tiveram, o empregado diz que não poderia ir ao trabalho porque estava sentindo-se mal naquele dia. Foi quando ele foi surpreendido pelo chefe, Craig, que desmascarou a mentira com uma prova irrefutável: uma foto publicada no Snapchat que mostrava ele ao lado de uma mulher. Como se não fosse suficiente, a publicação, feita na conta dela, ainda identifica Danny com o nome. Ele não sabia que a moça e seu chefe também eram amigos em comum.

Depois de ler que é um mentiroso, Danny fica sem reação e tenta uma saída desesperada, dizendo "mas este não sou eu". Esta mentira também não convenceu o chefe.

O trabalhador disse que não foi repreendido pelo chefe, mas aprendeu a lição. "Pra ser sincero, o chefe não ficou muito irritado. Mas ele me passou as tarefas mais chatas pra fazer durante várias semanas."