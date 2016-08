Adolescente diz ter atirado em policial durante assalto. Cúpula da segurança discute crimes contra militares.

Em 31 de agosto, 2016 - 01h30 - Polícia

Um adolescente de 17 anos diz ser o autor do disparo que vitimou o cabo Erineldo Xavier de Souza, na noite de sábado (27), no Jurunas, em Belém. Ele se apresentou junto com os advogados na Divisão de Homicídios, na manhã de ontem. O jovem entregou também um comparsa da ação, identificado apenas como “O Rosa”, apelido que ganhou por uma tatuagem de rosa nas costas. A arma do crime e “O Rosa” estão sendo procurados para a conclusão do caso, tratado como latrocínio (roubo que tem como resultado a morte).

O jovem foi ouvido pelo delegado Renato Wanghon, diretor da Divisão de Homicídios. Para ele, a confissão do adolescente ainda não é decisiva sobre quem matou, de fato, o policial, pois o rapaz pode estar se aproveitando da idade para proteger o comparsa.

