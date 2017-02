O ator terá que ficar quinze dias de repouso absoluto em casa

Por: EXTRA

Em 16 de fevereiro, 2017 - 12h34 - Entretenimento

Durou menos do que o previsto a internação de José Loreto no Complexo Hospitalar de Niterói, no estado do Rio. O ator deu entrada na unidade na terça-feira para uma cirurgia de apêndice e já recebeu alta no fim da tarde desta quarta-feira, segundo informou a assessoria de imprensa do artista. O marido da atriz Débora Nascimento, no entanto, terá que ficar quinze dias de repouso absoluto em casa.

Loreto, de 32 anos, foi diagnosticado com apendicite na última segunda-feira e teve que passar por uma cirurgia às pressas. A previsão inicial era que ele passasse cerca de três dias no hospital após a operação.