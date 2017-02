O Captur traz o conforto e espaço interno do universo SUV, com alta oferta de conectividade, tecnologia e segurança

Por: Redação ORM News com informações de O Liberal

Em 14 de fevereiro, 2017 - 20h37 - Tecnologia

Com design elegante, a Renault reuniu jornalistas de todo o Brasil, incluindo a equipe das Organizações Romulo Maiorama (ORM), para apresentar o novo Renault Captur, que impressiona pelo estilo robusto e cheio de personalidade. O carro foi mostrado na tarde desta terça-feira (14), em São Paulo. Fabricado no Complexo Ayrton Senna, no Paraná, o Captur traz o conforto e espaço interno do universo SUV, com alta oferta de conectividade, tecnologia e segurança.

As linhas do novo Captur seguem a nova identidade visual da Renault e são assinadas pelo Technocentre Renaultd de Guyancourt, na França, em parceria com o Renault Design América Latina (RDAL), o único estúdio de desenho e estilo da marca no continente americano, localizado em São Paulo.

Novidades

No quesito design, destaque para a pintura biton, ou seja, a possibilidade de ter o teto em uma cor diferente do restante do veículo. Além disso, o Captur terá duas opções de motorização: o recém-lançado 1.6 SCe (120 cv), que oferece economia e prazer ao dirigir; além do 2.0 16V (148 cv), opção para quem busca ainda mais desempenho.

Os dois motores trazem tecnologias que a Renault desenvolveu na pista de Fórmula 1, categoria na qual a marca já conquistou 12 títulos mundiais. Em matéria de segurança, todas as versões saem de fábrica com 4 airbags e controle de estabilidade (ESP).

Outra novidade é que o SUV traz o recurso chave cartão, que possibilita a ignição simplesmente com a presença do cartão no interior do veículo. Já a abertura e o travamento das portas e do porta-malas acontecem por aproximação ou afastamento, sem necessidade de tocar no cartão. O Captur oferece também uma opção de condução mais confortável e segura: toda a gama inclui de série o controle de velocidade de cruzeiro (cruise control), que atua conjuntamente com o limitador de velocidade, ideal ao conduzir o veículo por uma zona de velocidade controlada.

Além disso, o carro também conta com sensor crepuscular, um sistema inteligente que capta a luminosidade do ambiente e acende as luzes automaticamente conforme a necessidade. O sensor de chuva ativa o limpador de para-brisas caso seja necessário. A direção do novo Captur é eletro-hidráulica com esforço variável, ou seja, o fluxo de óleo é gerenciado por uma bomba elétrica, que atua de forma independente em relação à velocidade do motor.

Outro destaque do modelo é a incorporação do sistema de fixação ISOFIX para duas cadeirinhas infantis no banco traseiro. Todas as versões contam de série com luzes de rodagem diurna LED (DRL), freios ABS, auxílio de frenagem de emergência (AFU) e distribuição eletrônica de frenagem (EBD). Todos estes sistemas são de grande utilidade nas situações em que o freio é exigido com maior intensidade, garantindo maior segurança a bordo do veículo.