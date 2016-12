De acordo com a polícia, rapaz de 17 anos matou passageira de van a tiros durante assalto

Em 30 de dezembro, 2016 - 01h30 - Polícia

A polícia já identificou um dos acusados de participar do assalto a uma van, na manhã de terça-feira (27), no bairro do Jurunas, em Belém, que resultou na morte de Leolinda Maria Jorge de Paula, de 39 anos. Na tarde de ontem, o rapaz de 17 anos foi conduzido pelo avô até a Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), onde prestou depoimento à noite. De acordo com o delegado Nilton Nogueira, que investiga o crime pela delegacia do Jurunas, o adolescente foi quem disparou os tiros. Na manhã de ontem, o avô do acusado tinha ido até a delegacia apresentar os documentos do rapaz e informar que ele seria entregue à polícia pela família.

