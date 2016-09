Em duas partidas, Neymar sofreu dez faltas, média de cinco por jogo

Por: Extra

Em 19 de setembro, 2016 - Futebol

O atacante Neymar se transformou no principal alvo dos adversários em campo, visto que, em apenas dois jogos pelo Campeonato Espanhol, ele foi o jogador do Barcelona que mais sofreu faltas em quatro rodadas. O seu jeito provocador aliado ao futebol bonito e com espetáculo podem resumir os motivos para ele ser caçado, segundo uma avaliação do jornal catalão “Sport”. A publicação fez várias reportagens sobre o assunto nesta segunda-feira e afirmou que a “nova moda do esporte são todos contra Neymar”.

“O atacante do Barcelona está acostumado a ser o saco de pancadas dos rivais, física e verbalmente. O brasileiro é utilizado por adversários e algum setor da imprensa como o “puching ball” (saco de socos do boxe) virtual. Não gostam de sua personalidade e de seu descaramento. Desde que chegou ao time, em 2013, sofreu “bullying” em campo e um alto grau de assédio fora dele. Várias são as campanhas lançadas contra ele”, afirma o jornal.

Em duas partidas, Neymar sofreu dez faltas, média de cinco por jogo. Na goleada do Barça por 5 a 1 diante do Leganés, o brasileiro recebeu oito faltas. Messi está em segundo, com oito faltas sofridas em dois jogos. No sábado, o craque bateu boca com rivais, até mesmo com Rafinha Alcântara, seu amigo e companheiro, e recebeu críticas do ex-jogador Michael Laudrup.

– Por que pisa na bola no próprio campo? Provoca. Passe a bola e vá para outro lugar. Com 4-0 não pode ficar pisando na bola e provocando o rival – disparou o dinamarquês durante a transmissão.