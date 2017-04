ALTA: Músico foi liberado pelos médicos após passar por uma angioplastia em Belém

Por: Da Redação

Em 29 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

Depois de quase uma semana internado na capital paraense, o sambista Jorge Aragão recebeu alta do hospital onde estava. No entanto, o músico ainda não deixou a cidade, pois foi orientado a não viajar imediatamente e deve retornar ao Rio de Janeiro ainda neste fim de semana.

De acordo com Osmar Costa, empresário do cantor, Aragão teve uma boa recuperação e não ficou com sequelas na musculatura do coração. Mesmo assim, os médicos orientaram repouso ao artista. A expectativa é que ele retome as suas atividades normais dentro de duas semanas.