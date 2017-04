SUSTO: Sambista já divulgou vídeo para tranquilizar fãs, mas data da alta ainda não foi divulgada

Por: Da Redação

Em 25 de abril, 2017 - 06h01 - Magazine

O cantor e compositor Jorge Aragão segue internado em um hospital particular de Belém após passar por uma angioplastia na sexta-feira (21). O artista se recupera bem e no último domingo, 23, publicou um vídeo em sua rede social para tranquilizar os fãs. Na gravação, o cantor agradeceu o carinho e as orações do público e falou brevemente sobre o seu estado de saúde. “Para acabar com a especulação, hoje é dia de São Jorge. Eu fiz mais uma revascularização, angioplastia. E estou bem graças a Deus”, explicou ele. “Muito obrigado pelas orações, pelo carinho de todos. Vou descansar o tempo que o doutor pedir, daqui a pouco estou de volta. Beijo grande”, completou Aragão.