RECUPERAÇÃO: Cantor está internado em Belém desde a sexta-feira e planeja voltar ao rio amanhã

Em 26 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

O cantor Jorge Aragão, que está internado em um hospital particular de Belém, publicou em seu perfil na internet que pretende estar em casa, no Rio de Janeiro, amanhã. O cantor ainda aproveitou o vídeo para comentar que ficar em Belém para se cuidar foi a melhor decisão. Publicado na noite de segunda-feira, no vídeo o sambista elogiou e agradeceu o tratamento que recebeu na capital e voltou a agradecer o carinho do público. “Gente muito obrigado por tanta energia boa, por tanto carinho, muito obrigado pelos profissionais que encontrei aqui em Belém. Profissionais de altíssimo nível”, disse ele.

O músico ainda comentou que pretende voltar logo ao Rio de Janeiro. “Se Deus quiser quinta-feira já devo estar no Rio de Janeiro, em casa, e vamos continuar nossa batalha, nosso dia a dia. Vamos continuar com o nosso samba”, disse ele ao final da gravação.