Programação especial marca hoje o aniversário do Theatro da Paz e do maestro Waldemar Henrique

Por: Enize Vidigal: Da Redação

Em 15 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Hoje, o Theatro da Paz comemora 139 anos. A joia arquitetônica de Belém do Pará foi inspirada no teatro La Scala, de Milão, uma das casas de ópera mais famosas do mundo. Grandioso, com 1.100 lugares e acústica invejável, o da Paz apresenta fachada neoclássica italiana, decoração com lustres de cristal, estátuas de bronze, escadaria em mármore e piso de pedras importados da Europa, além de afrescos nas paredes e tetos, gradis revestidos com folhas de ouro, do período da Belle Epoque, quando Belém viveu um o crescimento econômico do Ciclo da Borracha. Para celebrar um dos principais pontos turísticos da cidade, a Amazônia Jazz Band apresenta hoje o concerto “O jazz homenageia o Theatro da Paz e Waldemar Henrique”, sob a regência do maestro Nelson Neves.