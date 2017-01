Primeira leva de The Search of Everything contém quatro faixas

Por: Omelete

Em 04 de janeiro, 2017 - 16h57 - Música

John Mayer anunciou que o seu próximo álbum, The Search of Everything, será lançado em partes. A primeira, que contém quatro músicas, sai em 20 de janeiro.

A primeira leva terá as faixas "Moving On And Getting Over", "Changing" e "You're Gonna Live Forever In Me", além do single "Love on the Weekend".

Mayer vai lançar uma leva de quatro músicas por mês. No Instagram, ele afirmou que o disco tinha '"músicas demais para publicar de uma vez".