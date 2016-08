Ainda há cerca de 1,5 milhão de entradas disponíveis para o público

Por: Lance!Net

Em 29 de agosto, 2016 - 15h27 - Paralimpíadas

A nove dias do início dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, o Comitê Rio 2016 anunciou nesta segunda-feira ter atingido a marca de 1 milhão de ingressos vendidos. Os esportes mais procurados pelo público são natação, atletismo, basquete em cadeira de rodas, futebol de 5 e vôlei sentado.

São cerca de 2,5 milhões de ingressos à venda para mais de 300 competições de 23 esportes. Na última quarta-feira, o recorde de 145 mil bilhetes adquiridos em um só dia foi atingido e impulsionou a procura do público.

Os interessados em comprar ingressos devem acessar o site www.rio2016.com/ingressos para comprar. Há bilhetes com preço a partir de R$ 10. Pessoas com deficiência e maiores de 60 anos têm direito à meia-entrada em todas as faixas de preço, assim como estudantes e professores da rede pública municipal, na categoria das entradas mais baratas.