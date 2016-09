Um dos entraves é a falta de formação específica para a área de criação

Em 07 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Vito Gemaque

Enviado especial - Brasil Game Show

A ascensão de estúdios e produtores independentes no Brasil tem elevado a qualidade dos jogos de videogame criados no País. Alguns jogos como o de corrida para equipamentos móveis Horizon Chase, que recebeu dezenas de prêmios, têm demonstrado que é possível ter jogos de qualidade sem a obrigatoriedade de um investimento milionário das grandes franquias. Durante a maior feira de videogames da América Latina - a Brasil Game Show (BGS), que encerrou na segunda, em São Paulo, dezenas de estúdios independentes apresentaram seus trabalhos para o público em geral e para possíveis investidores. As feiras são importantes para se aproximar do público, ajudar na divulgação e integrar os desenvolvedores.