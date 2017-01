Contatos foram realizados entre estúdios de dublagem e possíveis representantes da Big N no Brasil

Por: Omelete

Em 10 de janeiro, 2017 - 23h12 - Tecnologia

Desde que a Nintendo deixou de deixou de distribuir jogos no Brasil, há dois anos, fica a expectativa de um eventual retorno da empresa ao país. De alguma forma, isso pode acontecer com o Nintendo Switch: de acordo com fontes que falaram ao Omelete em condição de anonimato, há negociações para trazer jogos do console dublados em português.

As negociações estariam sendo feitas, em primeiro momento, por empresas que estão tentando representar a Big N no Brasil, e estas tratativas teriam envolvido a localização de produtos, incluindo aí tradução de menus e dublagem. Estúdios já teriam sido contatados por estas postulantes a representar a Nintendo no país. Por enquanto, não há nada confirmado oficialmente.

Vale lembrar que a localização de jogos em português está nos planos da companhia japonesa há algum tempo. Em fevereiro do ano passado, a Nintendo abriu uma vaga de trabalho específica para esta finalidade.

Entre as funções requeridas deste profissional estariam a tradução de textos, manuais e documentos de desenvolvimento, fornecimento de suporte para serviços após o lançamento. Desde então, a Big N lançou dois jogos com legendas e menus em português do Brasil: os títulos mobile Miitomo, que saiu para iOS e Android no país em julho do ano passado, e Super Mario Run, que chegou ao iOS em dezembro.

Híbrido de console e portátil, o Nintendo Switch tem lançamento mundial marcado para março de 2017, mas não há previsão de chegada ao Brasil - vale lembrar, a Big N deixou de distribuir jogos no país em janeiro de 2015.

A Nintendo fará uma apresentação do Switch na madrugada do dia 12 para o dia 13 de janeiro de 2017. à 1h30 no horário de Brasília. Durante a mesma, a Big N irá revelar o preço, data de lançamentos e jogos que estarão no console.