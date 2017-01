O presidente Sérgio Serra fará o discurso de boas-vindas e falará das metas do time

Por: O Liberal

Em 05 de janeiro, 2017 - 07h55 - Futebol

Segundo dirigentes ligados ao futebol bicolor, a apresentação do elenco alviceleste, marcada para hoje, será às 16h, no estádio Leônidas Castro (Curuzu), que foi preparado para receber a comitiva dos jogadores e comissão técnica e também a cúpula diretiva do Papão, que inicia sua gestão de dois anos. O presidente Sérgio Serra fará o discurso de boas-vindas e falará das metas do Paysandu, que vai em busca do bicampeonato do Parazão, da Copa Verde e do acesso à Série A, além de melhor posicionamento na Copa do Brasil.

A expectativa é de alto-astral na Curuzu, com o elenco renovado, com destaque para Alfredo, atacante e goleador da Luverdense; Diogo Oliveira, craque do Brasil de Pelotas; Wesley, revelação do Guarani de Campinas; Daniel Sobralense, um meia com características ofensivas e com estilo de artilheiro; e Bergson, ex-Náutico, que tem bons dribles, passes, lançamentos e cruzamentos - ele marcou nove gols.

Entre os remanescentes estão os goleiros Marcão, Emerson e Paulo Ricardo, vindo da base; os volantes Augusto Recife, Ricardo Capanema, Jhonnatan, Rodrigo Andrade; e na zaga Gilvan e Fernando Lombardi. Há ainda o repatriamento do meia Djalma, que passou o ano emprestado e retorna mais experiente.

O foco, porém, está no atacante Leandro Carvalho. Ele seria emprestado, mas Sérgio Serra assumiu a responsabilidade e concedeu a ele mais uma oportunidade com a camisa bicolor. O dirigente conta com a ajuda da família do jogador, com quem se reuniu para “segurar” o irrequieto atacante. A diretoria aposta ainda nos meninos da Desportiva Paraense: o meia Samuel, o volante Juninho e o lateral Andrelino. O zagueiro Perema, do São Francisco, também faz parte do elenco que se apresenta hoje.

Para haver uma receptividade grandiosa, a diretoria de marketing faz sorteio entre os associados para a escolha de 11 torcedores que participarão da programação na Curuzu. Esta será a única atividade de hoje para o elenco do Papão. A contratação do lateral-direito também poderá ser anunciada nesta quinta-feira.

Tudo ou nada para o time bicolor na Copa São Paulo

ndo jogo no grupo 6 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, hoje, às 17h, diante da Penapolense, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis. É tudo ou nada para o time bicolor, derrotado na estreia pelo Paraná Clube por 3 a 2.

O jogo estava empatado em 2 a 2 e, nos acréscimos, os paranaenses conseguiram o gol da vitória. A estreia do Papão poderia ter sido melhor se não fossem os erros do goleiro Léo Ferreira. Ele cometeu duas penalidades, uma em cada tempo, e no terceiro gol não segurou a bola alta. Apesar disso, ele está mantido como titular pelo técnico Ailton Costa.

O Paysandu precisa vencer para sair da lanterna do grupo. A Penapolense empatou em 1 a 1 com o Volta Redonda e tem um ponto ganho. Clayton Dutra de Oliveira apita a partida.

Desportiva

A Desportiva Paraense, tal qual o Paysandu, estreou com derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem, jogando na cidade paulista de Guarulhos, pelo grupo 26, o time paraense enfrentou o Avaí, de Santa Catarina, e perdeu por 1 a 0.

O gol da vitória do time catarinense foi marcado por Getúlio, aos 28 do primeiro tempo de jogo. O resultado negativo coloca a Desportiva na última posição da chave, ao lado do Flamengo-SP, que foi derrotado pelo Guarulhos por 2 a 1. Nesta sexta-feira a equipe de Marituba vai encarar o Guarulhos no estádio Antônio Soares de Oliveira. Uma segunda derrota elimina a Desportiva da competição.