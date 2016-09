Timbu está a apenas um ponto do Papão na tabela de classificação da Série B

Por: Redação ORM News

15 de setembro, 2016

O empate sem gols na última rodada com o vice-lanterna da Série B, Joinville, instaurou o estado de tensão no Náutico. A delegação treinou na tarde desta quinta-feira (15) e as declarações foram direcionadas para a cobrança de uma melhora da equipe para tentar bater o Paysandu às 16h30 deste sábado (17). A partida será na Arena Pernambuco, em Recife (PE), e terá transmissão lance a lance pelo ORM News.

O volante João Ananias foi categórico ao atestar a queda de rendimento da equipe Mauriciana nas últimas rodadas. 'Depois que vencemos o Vila Nova, deixamos a desejar, principalmente em casa. Temos de fazer muito mais para ganhar do Paysandu. Este jogo é importante para o decorrer do campeonato', disse.

O clima é o mesmo até para quem está voltande de suspensão, como é o caso do zagueiro Rafael Pereira (foto), que deve retomar a titularidade do Timbu contra o Bicola. 'Temos de melhorar muito e esse é um jogo chave. Esperamos fazer um bom jogo em casa novamente. Precisamos nos empenhar mais. Time que quer subir tem de conseguir os três pontos em casa', avaliou.

Sob o comando de Givanildo Oliveira, o treinamento do Náutico foi focado em finalizações e em um coletivo. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos na última rodada, fizeram apenas um trabalho regenerativo.