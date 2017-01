Vídeo faz parte do próximo DVD da cantora paraense, intitulado “Avante”

Em 14 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Saiu clipe novo de Joelma com participação mais do que especial: Ivete Sangalo. Lançado na manhã de ontem, “Amor Novo” é o primeiro clipe da carreira solo de Joelma, que deixou o Calypso no ano passado após se divorciar de Chimbinha.