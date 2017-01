"Amor Novo" é o primeiro single do DVD "Avante"

Por: Redação ORM News

Em 13 de janeiro, 2017 - 11h07 - Celebridades

Nesta quinta-feira (12), o TVZ, do Canal Multishow, estreou com exclusividade o novo clipe de Joelma, 'Amor Novo'. Retirado do primeiro DVD da carreira solo da cantora, o vídeo conta com a participação de Ivete Sangalo e marca uma nova fase pós-banda Calypso. Batizado de 'Avante', o registro foi feito em novembro de 2016, em São Paulo, e contou também com a participação de Solange Almeida, que anunciou, recentemente, a sua saída do Aviões do Forró.

Assista ao clipe: