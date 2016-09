Atacante chegou a Belém na madrugada desta terça-feira (13) e assinou com o Bicola

Por: Redação ORM News

Em 14 de setembro, 2016 - 19h07 - Série B

Com a promessa de dar mais velocidade ao ataque do Paysandu, Jobinho foi contratado e, nesta quarta-feira (14), foi regularizado junto ao BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A estreia pode acontecer já neste sábado (17), no jogo contra o Náutico.

Aos 31 anos, Jobinho estava no Bragantino, por onde marcou dois gols em 12 jogos, sendo seis pela Série B do campeonato brasileiro e outros seis pelo campeonato paulista. Na Série B de 2015, o jogador foi o destaque do Massa Bruta na vitória por 1 a 0 sobre o próprio Paysandu, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

A última partida de Jocenando Rocha Rodrigues foi no dia 2 de agosto, na derrota por 2 a 0 para o Londrina, no estádio do Café, no Paraná. Na ocasião, ele foi acionado durante o segundo tempo pelo técnico Marcelo Veiga, ex-Remo, com quem discutiu após aquela partida. O desentendimento culminou no pedido de demissão do jogador no dia 6 deste mês de setembro.

A diretoria de futebol do Paysandu trabalha para regularizar também o meia Cleyton, contratado junto ao CSA (AL), que foi destaque da Série D do campeonato brasileiro deste ano com oito gols em 11 jogos.