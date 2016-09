Lateral esquerdo segue como titular absoluto do Paysandu para encarar o Bragantino nesta segunda-feira (26)

21 de setembro, 2016 - Série B

A cinco pontos da zona de rebaixamento e a outros sete do sonhado G4, o Paysandu precisa vencer para definir se seguirá em busca do acesso ou se lutará mesmo para se manter na Série B do campeonato brasileiro. Este é o discurso alimentado dentro da Curuzu, onde a culpa pelos pontos perdidos durante a competição é a única certeza presente.

Prestes a encarar o Bragantino, às 20h desta segunda-feira (26), no Mangueirão, pela 27ª rodada da Série B do campeonato brasileiro, a ordem é de abandonar o momento de desperdício de pontos. 'Sabemos que vacilamos em alguns jogos. Está chegando a reta final do campeonato e isso não pode mais acontecer', frisou o lateral esquerdo João Lucas.

Diante da pressão por uma sequência de vitórias no certame, o camisa 30 do Bicola foi categórico: 'O mundo pode desabar lá fora, mas temos que estar fortes e focados aqui dentro, porque, se não for assim, tudo acaba para nós no campeonato. Série B está muito difícil e precisamos estar unidos'.

João Lucas é um dos poucos integrantes do setor defensivo do time de Dado Cavalcanti que seguirá na equipe titular para o confronto contra o Braga. Isto porque o lateral direito Roniery está suspenso por expulsão e os volantes Ricardo Capanema, Augusto Recife e Lucas por terceiro cartão amarelo. Outros possíveis desfalques são: o zagueiro Domingues e o volante Ilaílson.